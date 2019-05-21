Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei
Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает «Коммерсантъ».
Разрыв партнерства может сказаться на сегментах потребительской электроники и b2b-решений. Это грозит проблемами с использованием Windows на ноутбуках. Партнеры Huawei убеждены, что компания была готова к такому сценарию.
Напомним, ранее сообщалось, что капитализация американской компании Microsoft после публикации квартального отчета превысила $1 трлн.
Накануне компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2019 года на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $30,6 млрд.
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