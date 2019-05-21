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Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei

23:16, 21.05.2019
Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei
Фото: pixabay.com

Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает «Коммерсантъ».

Разрыв партнерства может сказаться на сегментах потребительской электроники и b2b-решений. Это грозит проблемами с использованием Windows на ноутбуках. Партнеры Huawei убеждены, что компания была готова к такому сценарию.

Напомним, ранее сообщалось, что капитализация американской компании Microsoft после публикации квартального отчета превысила $1 трлн.

Накануне компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2019 года на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $30,6 млрд.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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