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Андрей Василевский будет основным вратарем в матче против США

16:47, 22.05.2019
Андрей Василевский будет основным вратарем в матче против США
Фото: livesport.ru

Воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский будет основным голкипером сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США. Об этом сегодня сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

«Василевский сыграет в матче с США», — передает слова Воробьева «Чемпионат».

На словацком чемпионате мира Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству «сухих» матчей на мировых первенствах. В матче с чехами (3:0) он записал на свой счет пятый матч на ноль, на это достижение у него ушло 13 игр. Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский с четырьмя встречами на ноль в 26 матчах чемпионатов мира.

Игра России и Соединенных Штатов Америки состоится завтра, 23 мая, начало — в 17.15 по московскому времени.

СпортХоккей Башкортостан
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