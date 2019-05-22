Выручка АО «Казанский хлебозавод №3» в 2018 году сократилась на 5,5%

Выручка АО «Казанский хлебозавод №3» за 2018 год по сравнению с 2017 годом сократилась на 5,5% и составила 1,65 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности предприятия.



Хлебозавод по итогам прошлого года получил чистую прибыль в размере 5,8 млн рублей, что на 2,7 млн рублей больше показателей 2017 года. Прибыль от продаж снизилась с 223,4 млн рублей до 132,8 млн рублей, следует из данных, размещенных на сайте раскрытия корпоративной информации.



Напомним, что в 2016 году выручка АО «Казанский хлебозавод №3» составила 1,82 млрд рублей.

