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Матвиенко о своем причастии к увольнению журналистов «Коммерсанта»: «Это не мой стиль»

14:27, 22.05.2019
Матвиенко о своем причастии к увольнению журналистов «Коммерсанта»: «Это не мой стиль»
Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта».

«Это не мой стиль», — цитирует ее «РИА Новости». Она отметила, что «никому не звонила и ни на кого не давила».

Ранее стало известно, что специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покинут издание после публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ними из редакции уйдут и остальные сотрудники отдела политики — 12 человек. В результате газета на неопределенный срок перестанет сообщать читателям о российской политической жизни.

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