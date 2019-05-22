Матвиенко о своем причастии к увольнению журналистов «Коммерсанта»: «Это не мой стиль»

Спикер Совета Федерации заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов «Коммерсанта».

«Это не мой стиль», — цитирует ее «РИА Новости». Она отметила, что «никому не звонила и ни на кого не давила».



Ранее стало известно, что специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики Максим Иванов покинут издание после публикации статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вслед за ними из редакции уйдут и остальные сотрудники отдела политики — 12 человек. В результате газета на неопределенный срок перестанет сообщать читателям о российской политической жизни.