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Журналисты «Коммерсанта»: газета долгое время не сможет информировать о российской политике

22:57, 20.05.2019
Журналисты «Коммерсанта»: газета долгое время не сможет информировать о российской политике
Фото: скриншот kommersant.ru

Газета «Коммерсантъ» после увольнения журналистов отдела политики на неопределенный срок перестанет сообщать читателям о российской политической жизни. Об этом говорится в обращении сотрудников редакции, которое разместил специальный корреспондент Александр Черных.

    «Коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике», — сказано в тексте.

    Согласно обращению, акционер Алишер Усманов потребовал от Ивана Сафронова и Максима Иванова раскрыть личности источников информации, которая содержалась в статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Журналисты отказались. После этого было принято решение об их увольнении.

    Ранее представитель Алишера Усманова заявил, что глава USM не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».

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