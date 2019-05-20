Журналисты «Коммерсанта»: газета долгое время не сможет информировать о российской политике

Газета «Коммерсантъ» после увольнения журналистов отдела политики на неопределенный срок перестанет сообщать читателям о российской политической жизни. Об этом говорится в обращении сотрудников редакции, которое разместил специальный корреспондент Александр Черных.

«Коллектив «Ъ» считает себя обязанными сообщить читателям, что «Коммерсантъ» неопределенно долгое время не сможет информировать их о российской политике», — сказано в тексте.

Согласно обращению, акционер Алишер Усманов потребовал от Ивана Сафронова и Максима Иванова раскрыть личности источников информации, которая содержалась в статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Журналисты отказались. После этого было принято решение об их увольнении.

Ранее представитель Алишера Усманова заявил, что глава USM не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».

