ФАС передала правоохранителям дело челябинского экс-губернатора Дубровского

Центральный аппарат ФАС России передал правоохранительным органам дело в отношении бывшего главы Челябинской области Бориса Дубровского. Разбирательство показало, что в течение трех лет 90% подрядов на ремонт дорог доставались компании АО «Южуралмост».

«Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы», — цитирует ТАСС ответ пресс-службы УФАС по Челябинской области.

Ранее ФАС признала, что Дубровский, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост» заключили соглашение, результатом реализации которого стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в регионе.

Фактически с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», «ставшим монополистом в этой сфере».