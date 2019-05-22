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В Октябрьском районе Уфы введен карантин по бешенству животных

08:41, 22.05.2019
В Октябрьском районе Уфы введен карантин по бешенству животных
Фото: pixabay.com

На территории Октябрьского района Уфы установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ограничения вводятся на участке, ограниченном улицами Лесотехникума, Комсомольской, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева, рассказали в Управлении гражданской защиты города.

В ведомстве предупреждают, что бешенство передается человеку как от больных диких животных, в том числе лис, енотов, волков, летучих мышей, так и от домашних кошек и собак. Определить больное животное можно по его неадекватному поведению, изменению аппетита, слюнотечению, нарушению координации и агрессии.

При контакте с больным животным необходимо экстренно обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе построят первый муниципальный приют для бездомных животных.

Общество Башкортостан
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