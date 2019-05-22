В Октябрьском районе Уфы введен карантин по бешенству животных

На территории Октябрьского района Уфы установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ограничения вводятся на участке, ограниченном улицами Лесотехникума, Комсомольской, Шафиева и проспектом Салавата Юлаева, рассказали в Управлении гражданской защиты города.

В ведомстве предупреждают, что бешенство передается человеку как от больных диких животных, в том числе лис, енотов, волков, летучих мышей, так и от домашних кошек и собак. Определить больное животное можно по его неадекватному поведению, изменению аппетита, слюнотечению, нарушению координации и агрессии.

При контакте с больным животным необходимо экстренно обратиться в медицинское учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе построят первый муниципальный приют для бездомных животных.