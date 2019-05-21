В Марий Эл суд взыскал 200 тысяч рублей с полицейского, который ударом в пах лишил мужчину возможности иметь детей

По требованию МВД Сернурский районный суд Марий Эл взыскал 200 тысяч рублей с экс-полицейского Марата Гараева, который отбывает наказание за избиение 33-летнего мужчины, сообщает «Новая газета».

Инцидент произошел в апреле 2016 года в Казани. Гараев приехал по вызову для задержания казанца, но его знакомый стал возмущаться. Тогда Гараев повалил последнего на землю и сильно ударил в пах. Кроме того, он нанес шесть ударов по разным частям тела и распылил газ из баллончика. Удар в пах оказался такой силы, что мужчине срочно потребовалась операция, он потерял возможность иметь детей. В 2017 году Гараева приговорили к условному сроку, но Верховный суд Татарстана заменил его на 4,5 года в колонии.