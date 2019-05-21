В Набережных Челнах массово эвакуируют торговые центры
Торговые центры в Набережных Челнах массово эвакуируют. Об эвакуации посетители сообщают в соцсетях.
На данный момент эвакуация затронула «Торговый квартал», «Сити Молл», «Октябрьское», «Глобус», «Палитра», «Экобазар», сообщает «Казанский репортер». В качестве причины эвакуации называется якобы заложенное взрывное устройство.
Напомним, ранее из зданий автовокзала и семи торговых центров в Саранске эвакуировали 4 450 человек.
Причиной стал анонимный звонок о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Мордовии. В здании автовокзала взрывных устройств не нашли.Происшествия Татарстан
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