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Татарстан получит более 630 млн рублей для размещения участников WorldSkills

13:27, 21.05.2019
Татарстан получит более 630 млн рублей для размещения участников WorldSkills
Фото: tatarstan.ru

Республика Татарстан получит около 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни Универсиады для проживания участников Мирового чемпионата WorldSkills. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета в Казани.

Выделение средств предусмотрено распоряжением правительства РФ. Речь идет об обеспечении комфортного и безопасного проживания не менее 5,5 тыс. участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.

Президент РТ Рустам Минниханов выразил благодарность правительству РФ и лично Татьяне Голиковой за принятое решение о выделении дополнительных средств на подготовку к приему гостей.

Минниханов также подчеркнул, что соревновательная площадка «Казань Экспо» полностью готова к принятию участников WorldSkills, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Татьяна Голикова сегодня прибыла с рабочей поездкой в Казань для участия в мероприятиях в рамках чемпионата WorldSkills Russia. В частности, она вместе с Рустамом Миннихановым выступит на пленарной сессии WorldSkills Russia.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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