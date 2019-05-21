Татарстан получит более 630 млн рублей для размещения участников WorldSkills

Республика Татарстан получит около 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни Универсиады для проживания участников Мирового чемпионата WorldSkills. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании оргкомитета в Казани.



Выделение средств предусмотрено распоряжением правительства РФ. Речь идет об обеспечении комфортного и безопасного проживания не менее 5,5 тыс. участников 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.



Президент РТ Рустам Минниханов выразил благодарность правительству РФ и лично Татьяне Голиковой за принятое решение о выделении дополнительных средств на подготовку к приему гостей.

Минниханов также подчеркнул, что соревновательная площадка «Казань Экспо» полностью готова к принятию участников WorldSkills, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что Татьяна Голикова сегодня прибыла с рабочей поездкой в Казань для участия в мероприятиях в рамках чемпионата WorldSkills Russia. В частности, она вместе с Рустамом Миннихановым выступит на пленарной сессии WorldSkills Russia.

