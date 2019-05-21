Службы занятости переименуют в кадровый центр "Работа России"

К 2024 году все службы занятости РФ переименуют в кадровый центр "Работа России".

Через пять лет все они будут работать по новым стандартам, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Роструда Дениса Васильева.

Ранее сообщалось, что в этом году в 16 регионах России пройдет «перезагрузка» служб занятости.

Из регионов Приволжского федерального округа в этот список вошли Татарстан, Башкирия, Чувашия, а также Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Пермский край.