В Казани будут судить организатора финансовой пирамиды, похитившего у вкладчиков 308 млн рублей

Прокуратура Казани передала в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя кредитного потребительского кооператива «Сберфинанс», которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



По версии следствия, в 2013—2014 годах он принимал от людей деньги в качестве вкладов в КПК «Сберфинанс». Офисы организации работали в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Челябинске, Екатеринбурге, Курске, Оренбурге, Самаре, Тольятти, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Нефтекамске, Уфе.



При этом мужчина обещал выплатить проценты за пользование деньгами в размере от 60 до 120 процентов годовых. Однако в дальнейшем привлеченные денежные средства он похитил.

В результате от действий фигуранта дела пострадал 1221 вкладчик. Ущерб составил около 308 млн рублей. Свою вину мужчина частично признал. Сейчас он находится под стражей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



В прошлом году дело о деятельности кредитного потребительского кооператива (КПК) «Сберфинанс» было передано в суд Октябрьского района Ижевска.

