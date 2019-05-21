Медведев назначил замминистра финансов бывшего зампреда правления «Газпрома»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении заместителя министра финансов РФ. Должность отдана бывшему зампреду правления «Газпрома» Андрею Круглову.

«Назначить Круглова Андрея Вячеславовича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, что глава Минфина Антон Силуанов в середине апреля допускал возможность назначения Круглова своим заместителем. Также сообщалось, что на этом посту он будет заниматься вопросами инвестиций с китайскими партнерами и взаимодействием с Евразийским экономическим союзом.

1 апреля «Газпром» сообщил о том, что Круглов был освобожден от занимаемой им должности заместителя председателя правления (курировал вопросы финансово-экономической деятельности) в связи с переходом на государственную службу. Андрей Круглов занимал должность зампреда правления «Газпрома» с 2004 года. С 2002 по 2004 год он был членом правления компании.