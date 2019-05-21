Эксперты назвали российские города с самыми дешевыми ценами на велосипеды

Средняя стоимость велосипеда в России составляет 12,15 тысячи рублей. Об этом заявили эксперты сервиса объявлений Avito.

Согласно результатам исследования, самые дешевые велосипеды продаются в Тольятти и Омске — около 9 тысяч рублей за двухколесный транспорт. Дороже всего велосипед стоит в Москве — 21,27 тысячи рублей.

Средняя стоимость детского велосипеда по России составляет 3,6 тысячи рублей, BMX — 11,9 тысячи рублей, горного — 17,1 тысячи рублей, дорожного — 17,97 тысячи рублей, передает «РИА Новости».

Всего по России цена на велосипед упала на 3,3%.

Напомним, ранее британские эксперты составили рейтинг надежных подержанных автомобилей.