В России отзовут около 500 кроссоверов Audi Q5

Компания «Фольксваген Груп Рус», официальный дилер Audi в России, объявила об отзыве 486 кроссоверов Audi Q5.

По отзыв попадут машин, проданные с 2018 по 2019 год. Причиной отзыва является то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям. Из-за этого возможно возникновение неисправности главного тормозного цилиндра. В отдельных случаях и при длительном непринятии мер возможен отказ работы системы, сообщает Росстандарт.

На отозванных автомобилях будет бесплатно проведена проверка главного тормозного цилиндра и, при необходимости, его замена.

Напомним в марте Audi объявил об отзыве 431 автомобиля. В список попали экземпляры моделей А6, А7, А8, А3, Q7 и Q8.