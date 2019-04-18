В России в прошлом году вынесли рекордное количество приговоров за экономические преступления

В 2018 году российские суды вынесли приговоры за экономические преступления в отношении 7,7 тыс. человек. Это следует из статистики судебного департамента Верховного суда.

Число осужденных по этой категории стало рекордным по меньшей мере с 2011 года, пишет РБК.

К категории экономических преступлений относятся уклонение от уплаты налогов, незаконная регистрация юрлица, отмывание преступных доходов, преднамеренное или фиктивное банкротство. При этом сюда не относится мошенничество и его отдельные разновидности.

Напомним, в 2018 году размер материального ущерба «по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности» вырос с 226,5 до 396,7 млрд рублей.