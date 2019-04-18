Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России в прошлом году вынесли рекордное количество приговоров за экономические преступления

11:10, 18.04.2019
В России в прошлом году вынесли рекордное количество приговоров за экономические преступления
Фото: pixabay.com

В 2018 году российские суды вынесли приговоры за экономические преступления в отношении 7,7 тыс. человек. Это следует из статистики судебного департамента Верховного суда.

Число осужденных по этой категории стало рекордным по меньшей мере с 2011 года, пишет РБК.

К категории экономических преступлений относятся уклонение от уплаты налогов, незаконная регистрация юрлица, отмывание преступных доходов, преднамеренное или фиктивное банкротство. При этом сюда не относится мошенничество и его отдельные разновидности.

Напомним, в 2018 году размер материального ущерба «по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности» вырос с 226,5 до 396,7 млрд рублей.

ОбществоВластьПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров