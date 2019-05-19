«Рубин» думает о строительстве крыши на «Казань-Арене»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в программе «Инсайдер» рассказал, что обсуждал с руководством республики идею строительства крыши на домашнем стадионе «Рубина», «Казань Арене».

«Низкая посещаемость? Мы этим вопросом сами задаемся. Может быть, одна из причин, что холодно. У нас в регионе прохладная погода.

У нас есть мечта и мы это обсуждали с руководством республики — сделать крышу на стадионе. Я предлагал это, и с большим интересом все прислушались.

Если мы сделаем крышу — это будет один из шагов к увеличению посещаемости. Это реально обсуждается на уровне руководства республики.

Я разговаривал с нашим министром и он сказал, что металлоконструкции были сделаны с запасом и это позволяют сделать крышу», — рассказал функционер.

Напомни, «Рубин» переехал на новый стадион в августе 2014 года, сыграв против «Локомотива» при 35 тысячах болельщиков. Однако вскоре посещаемость домашних матчей казанской команды упала. В следующий раз аншлаг на стадионе случился во время игры Лили Европы «Рубин» — «Ливерпуль» в ноябре 2015 года.

«Казань Арена» принимала церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, а так же несколько дисциплин во время чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, и шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.