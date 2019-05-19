Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем печати Татарстана

Сегодня в республике отмечают День печати Татарстана. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником. Поздравление размещено на официальном портале Госсовета РТ.

— Дорогие друзья! Поздравляя вас с профессиональным праздником, хочу поблагодарить всех представителей медиа-сообщества Татарстана за труд, обостренное чувство справедливости, уважение к аудитории, стремление и умение помогать людям своим принципиальным, правдивым словом. Желаю новых ярких и запоминающихся работ, творческих сил для реализации своих оригинальных идей, счастья и благополучия! — обратился к сотрудникам СМИ Фарид Мухаметшин.

Напомним, ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил с предложением создать в республике издание, посвященное спорту.

