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Эксперт рассказала, как врио главы Башкирии Радий Хабиров написал диктант по башкирскому языку

06:56, 19.05.2019
Эксперт рассказала, как врио главы Башкирии Радий Хабиров написал диктант по башкирскому языку
Фото: glavarb.ru

В Уфе прошел диктант по башкирскому языку, в котором принял участие врио главы республики Радий Хабиров, сообщает ИА «Башинформ».

Директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова рассказала, что Радий Хабиров написал диктант неплохо, "несмотря на долгое отсутствие языковой практики".

— Он допустил несколько орфографических ошибок, довольно распространенных в целом для всех участников диктанта, — добавила Юсупова.

ОбществоВластьОбразование Башкортостан
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