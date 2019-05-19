Эксперт рассказала, как врио главы Башкирии Радий Хабиров написал диктант по башкирскому языку

В Уфе прошел диктант по башкирскому языку, в котором принял участие врио главы республики Радий Хабиров, сообщает ИА «Башинформ».

Директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова рассказала, что Радий Хабиров написал диктант неплохо, "несмотря на долгое отсутствие языковой практики".

— Он допустил несколько орфографических ошибок, довольно распространенных в целом для всех участников диктанта, — добавила Юсупова.

