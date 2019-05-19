В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Неизвестный напал на американского актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в Африке. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ЮАР во время соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик». Во время общения с поклонниками мужчина ударил Шварценеггера. На кадрах видно, как злоумышленник разбежался, подпрыгнул и ударил актера ногами.
Охрана задержала нападавшего. Мотивы действий мужчины выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что Шварценеггер сыграет человека в шестой части «Терминатора».
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