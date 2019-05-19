В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Фото: скриншот

Неизвестный напал на американского актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в Африке. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ЮАР во время соревнований по бодибилдингу «Арнольд Классик». Во время общения с поклонниками мужчина ударил Шварценеггера. На кадрах видно, как злоумышленник разбежался, подпрыгнул и ударил актера ногами.

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Охрана задержала нападавшего. Мотивы действий мужчины выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что Шварценеггер сыграет человека в шестой части «Терминатора».