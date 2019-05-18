Под Елабугой в результате ДТП погибли женщина с ребенком
В Татарстане произошла авария со смертельным исходом в пятницу поздно вечером, 17 мая.
Инцидент случился на 1-м км автодороги Елабуга – Гари – Абалачи. По предварительным данным, автомобиль Opel Astra выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу» 14-й модели.
Водитель иномарки заявил, что ему пришлось резко свернуть на «встречку» из-за лося, который выбежал на дорогу, передает ИА «Татар-информ».
В результате ДТП погибли 29-летняя пассажирка отечественной легковушки и ее шестилетний сын. Водитель «Лады» доставлен в больницу.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Напомним, сегодня в Башкирии госпитализировали троих подростков, которые на квадроцикле врезались в автомобиль.Происшествия Татарстан
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