В День города в Перми планируется выступление Владимира Преснякова

Власти Перми планируют пригласить в День города, 12 июня, для выступления российского музыканта Владимира Преснякова.

Согласно документу, размещенному на портале госзакупок, концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Длительность мероприятия составит один час. В качестве исполнителя рассматривается вариант выступления Владимира Преснякова, передает «Коммерсант».

Сумма контракта составляет 1,6 млн рублей.

Добавим, в прошлом году в День города в Перми выступала певица Елка, в 2017-ом году — Сергей Лазарев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей, на мероприятии может выступить Ева Польна.