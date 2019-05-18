В День города в Перми планируется выступление Владимира Преснякова
Власти Перми планируют пригласить в День города, 12 июня, для выступления российского музыканта Владимира Преснякова.
Согласно документу, размещенному на портале госзакупок, концерт пройдет на площади перед Театром-Театром. Длительность мероприятия составит один час. В качестве исполнителя рассматривается вариант выступления Владимира Преснякова, передает «Коммерсант».
Сумма контракта составляет 1,6 млн рублей.
Добавим, в прошлом году в День города в Перми выступала певица Елка, в 2017-ом году — Сергей Лазарев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей, на мероприятии может выступить Ева Польна.Общество
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