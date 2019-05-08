В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей, на мероприятии может выступить Ева Польна

На празднование Дня России в Казани потратят 9,5 млн рублей. Деньги выделят из бюджета города, говорится на сайте госзакупок.

Основные мероприятия пройдут на Кремлевской набережной, в парке Горького и Горкинско-Ометьевском лесу.

«Концертная программа пройдет на сцене, которую установят в самом начале Кремлевской набережной. Приезд звезды пока обсуждают в исполкоме и Минкульте РТ, но, скорее всего, это будет Ева Польна», — сказала специалист по закупкам управления культуры исполкома Казани Ильгина Фалахова, ее слова приводит «Татар-информ».

Также вечером будет организован двухминутный салют с эффектами «Пион», «Комета», «Волна» и «Хризантема».