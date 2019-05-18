США отказались от постоянного посла на Украине — СМИ

США пока не намерены назначать постоянного посла на Украине взамен покинувшей свой пост Мари Йованович. Обязанности постоянного посла станет выполнять временный поверенный, сообщает Газета.ru со ссылкой на портал DT.ua.

По данным СМИ, временным поверенным США на Украине может стать Уильям Тейлор, который был послом США в Киеве с 2006 по 2009 годы. В статусе временного поверенного он может остаться до президентских выборов в США в 2020 году.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.

В ходе телефонного разговора Трамп выразил готовность оказывать поддержку Киеву. Он назвал выборы «важным моментом в истории Украины», добавив, что они прошли в мирном и демократическом ключе, говорится в заявлении Белого дома.

