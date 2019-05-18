В 2019 году в Ульяновской области отремонтируют более 40 км трассы М-5 «Урал»

Основные работы проходят в Николаевском и Новоспасском районах области, сообщается на официальном портале «Росавтодора».

Будет восстановлено покрытие на 22 км трассы М-5 «Урал» от границы с Пензенской областью до поворота к н. п. Баевка в Николаевском районе. Кроме того, продолжается реконструкция участка М-5 «Урал» в границах Николаевского и Новоспасского районов протяженностью 21 км. В рамках проекта уже построили мосты через ручей и реку Сызранка.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил ограничить проведение ремонтных работ на дорогах в праздники. Соответствующее предложение направлено председателю правительства Максиму Акимову.

