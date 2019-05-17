Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google спрогнозировала победителей международного музыкального конкурса «Евровидения-2019» на основе популярных запросов пользователей поисковой системы

Больше всего пользователей интересует представитель Франции Билал Ассани. В тройку вошли группа Hatari из Исландии и певец Сергей Лазарев из России.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Google, в 2017 году система подсчета баллов компании верно предсказала победителя конкурса. В следующем году первое место на «Евровидении» занял один из фаворитов интернет-аудитории.

Ранее российский певец Сергей Лазарев прошел в финал музыкального конкурса «Евровидение» с песней Scream. Он выступит в финале под пятым номером.