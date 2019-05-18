Ученые выяснили причину роста заболеваемости раком кишечника у молодежи

В течение последних десяти лет в странах с высоким уровнем дохода стало больше заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди населения до 50 лет, сообщает Medicalxpress.

Рост заболеваемости наиболее ярко выражен в возрастной группе от 20 до 29 лет. Например, в Дании этот рост ежегодно составляет 18,1%. В международном агентстве по исследованию рака в Лионе отмечают, что рост случаев рака среди молодых людей, скорее всего, связан с распространением ожирения и с неправильным питанием.

Напомним, ранее сообщалось, что в России медики фиксируют рост заболеваемости раком. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

