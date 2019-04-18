В России зафиксирован рост заболеваемости онкологией

В России медики фиксируют рост заболеваемости раком. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его данным, в стране проживают более 600 тысяч человек с подобным диагнозом. Он подчеркнул, что заболеваемость является демографическим показателем, который не получается регулировать.

«Сейчас у нас умирает около 200 на 100 тысяч человек. Должен сказать, что это уже такой положительный показатель, нам удается удержать прирост заболеваемости», — цитирует «Интерфакс» Каприна.

Уточняется, что в регионах ситуация с заболеваемостью онкологией «неравнозначная».

Напомним, ранее ученые назвали дозы алкоголя и никотина, вызывающие рак.