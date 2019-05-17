«Аэрофлот» опроверг информацию о нарушении инструкций экипажем сгоревшего SSJ-100

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В «Аэрофлоте» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 инструкций не соответствует действительности.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на документ Росавиации сообщило, что экипаж Sukhoi Superjet 100, потерпевшего катастрофу в «Шереметьево», вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку. Позже издание уточнило, что в документе говорилось не о закрылках, а об интерцепторах.

«Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен. Необходимо добавить, что требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Также авиакомпания обратила внимание на то, что документ Росавиации, который ранее публиковали СМИ, «не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им каких-либо инструкций».

