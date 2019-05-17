Россиян не пригласили на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что представители России не попали в список делегатов, приглашенных на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина».

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», — приводят ее слова «Ведомости».

Ранее Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония вступления в должность главы государства состоится 20 мая.