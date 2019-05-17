Новости общества

20:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россиян не пригласили на инаугурацию Зеленского

19:58, 17.05.2019
Россиян не пригласили на инаугурацию Зеленского
Фото: uk.wikipedia.org

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что представители России не попали в список делегатов, приглашенных на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина».

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», — приводят ее слова «Ведомости».

Ранее Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Торжественная церемония вступления в должность главы государства состоится 20 мая.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров