Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующую дату определила Верховная рада.
На заседании парламента дату поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает «РИА Новости».
Сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге 19 мая.
Напомним, Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов президента Украины 73,22% голосов избирателей. Его соперник, действующий президент страны Петр Порошенко, получил 24,45% голосов.
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