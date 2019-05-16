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Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского

11:20, 16.05.2019
Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского
Фото: скриншот - youtube.com

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Соответствующую дату определила Верховная рада.

На заседании парламента дату поддержали 315 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает «РИА Новости».

Сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге 19 мая.

Напомним, Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов президента Украины 73,22% голосов избирателей. Его соперник, действующий президент страны Петр Порошенко, получил 24,45% голосов.

ОбществоВласть
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