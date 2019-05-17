Клиенты ВТБ увеличили свои траты во время майских праздников в полтора раза

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 1 по 12 мая нынешнего года, сравнив ее с майскими праздниками прошлых лет. В этом году объем трат клиентов в зарубежных странах вырос в 1,5 раза, число туристов увеличилось на 10%. Странами–лидерами по посещаемости стали Белоруссия, США, Турция, Италия и Германия.

В этом году общий объем трат за рубежом в майские праздники превысил 5 млрд рублей. Это на 50% выше показателя 2018 года и на 86% — 2017-го. Число туристов, посетивших зарубежные страны, увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 344 тысячи человек. Выросло и число транзакций совершенных клиентами ВТБ, — на 70% по сравнению с 2018-м и в 2,2 раза — с 2017 годом.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций с 1 по 12 мая почти не изменилась: лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Далее следуют Испания, ОАЭ, Франция, Турция. В этом году Германия потеряла одну позицию и разместилась на шестом месте. «Новичками» топ-30 рейтинга стали Сингапур и Черногория. Ирландия и Монако, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга по количеству транзакций вновь стала Белоруссия — там было совершено более 140 тысяч карточных операций, что вдвое больше показателя прошлого года. В первую пятерку также вошли Италия, Испания, Турция и Соединенные Штаты Америки. По уровню «среднего чека» самые высокие результаты показали ОАЭ (11 тысяч рублей), Италия (9000 рублей), Израиль и Швейцария (по 8000 рублей), Франция и Германия (по 6000 рублей).

Клиенты ВТБ, оставшиеся в России, также совершали транзакции активнее, чем годом ранее. За время майских праздников они тратили чаще и больше: объем и число совершенных операций увеличились на 71% (57,4 млрд рублей) и 93% (72,3 млн штук) соответственно. Абсолютным лидером по данному показателю стала Москва — почти 15 млрд рублей и 14 млн транзакций.

Объем трат клиентов татарстанского подразделения ВТБ составил 874 млн рублей, увеличившись более чем в 2,5 раза. Количество транзакций выросло в четыре раза, превысив 1,3 тысячи.

Больше всего в России региональные клиенты банка потратили в супермаркетах и магазинах продуктов (297 млн рублей), барах и ресторанах (93 млн рублей) и на заправках (67 млн рублей). Существенно вырос интерес туристов к сервису аренды автомобилей (+132%), культурным программам (+123%) и шопингу (+109%).

Банк ВТБ (ПАО)

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