На замруководителя исполкома Набережных Челнов возбудили административное дело

На замруководителя исполкома, начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов Ильмира Исхакова прокуратура города возбудила административное дело, сообщает ИА «Татар-информ».

С жалобой на Исхакова обратился директор ООО «Наследие», который до этого приходил в исполком с заявлением о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка. Но Исхаков отказал в выдаче документа, сославшись на то, что по этой территории проходит газопровод. Поэтому за согласованием бизнесмен должен был обратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань». Но прокуратура выяснила, что исполком не имел права отказывать в выдаче документа по этой причине.