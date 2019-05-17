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На замруководителя исполкома Набережных Челнов возбудили административное дело

14:36, 17.05.2019
На замруководителя исполкома Набережных Челнов возбудили административное дело
Фото: commons.wikimedia.org

На замруководителя исполкома, начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Набережных Челнов Ильмира Исхакова прокуратура города возбудила административное дело, сообщает ИА «Татар-информ».

С жалобой на Исхакова обратился директор ООО «Наследие», который до этого приходил в исполком с заявлением о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка. Но Исхаков отказал в выдаче документа, сославшись на то, что по этой территории проходит газопровод. Поэтому за согласованием бизнесмен должен был обратиться в ООО «Газпром трансгаз Казань». Но прокуратура выяснила, что исполком не имел права отказывать в выдаче документа по этой причине.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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