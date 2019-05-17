Роструд: четверть россиян при смене работы ожидает прибавку к зарплате в 1,5 раза

При смене работы каждый четвертый житель России рассчитывает на увеличение зарплаты в 1,5 раза. Данные приводит Роструд.

Согласно исследованию ведомства, 33% респондентов ожидают увеличения дохода на треть, 24% опрошенных отметили, что их устроит прибавка к зарплате примерно наполовину.

Кроме того, 73% граждан заявили о готовности сменить место работы. Среди основных причин ухода — увеличение заработной платы, дальнейшее профессиональное развитие, а также поиск новых знакомств.

Опрос был проведен в апреле на портале Роструда «Работа в России». В нем приняли участие более 25 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 90% россиян готовы работать сверхурочно.