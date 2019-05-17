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Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки

10:26, 17.05.2019
Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки
Фото: pixabay.com

Парламент Тайваня первым в Азии легализовал однополые браки в пятницу, 17 мая.

Согласно документу, отныне закон разрешает подавать заявки однополым парам на регистрацию в местном «реестре браков» и официально создавать семьи. Также однополые пары получили право на наследство, передает AFP.

Отмечается, что закон был принят на Тайване на фоне острых дебатов по поводу возможности заключать однополые браки.

Напомним, в России могут запретить трансгендерам менять пол в паспорте.

Общество
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