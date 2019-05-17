Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки

Парламент Тайваня первым в Азии легализовал однополые браки в пятницу, 17 мая.

Согласно документу, отныне закон разрешает подавать заявки однополым парам на регистрацию в местном «реестре браков» и официально создавать семьи. Также однополые пары получили право на наследство, передает AFP.

Отмечается, что закон был принят на Тайване на фоне острых дебатов по поводу возможности заключать однополые браки.

Напомним, в России могут запретить трансгендерам менять пол в паспорте.