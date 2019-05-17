Сегодня в Татарстане похолодание до +17

В пятницу, 17 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15-18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +12°С до 17°С. В Казани днем ожидается от +14°С до 16°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +12°С до 15°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сохранении сильного ветра 17 мая.