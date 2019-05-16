МЧС предупредило жителей Татарстана о сохранении сильного ветра 17 мая

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности

метеорологических явлений с 22 часов 16 мая до 18 часов 17 мая.



Ночью и днем 17 мая местами на территории республики и в Казани сохранятся усиления северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с (Казань до 17 м/с), сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов возможны дожди, местами сильные, а также грозы. Локально ожидаются ливни и град.

Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, местами шквалистые усиления до 24 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +21°С до +26°С.

