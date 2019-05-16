Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, сильный ветер и до +26

В четверг, 16 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов РТ возможны дожди, местами сильные, а также грозы. Локально ожидаются ливни и град.

Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, местами шквалистые усиления до 15—20 м/с, локально до 24 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +21°С до 26°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +23°С до 26°С.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и шквалистого ветра.