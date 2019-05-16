Трудовые мигранты Кыргызстана за год перевели на родину из России 2,2 млрд долларов

Подавляющее число трудовых мигрантов из Кыргызстана, порядка 1 млн человек, находятся в России, преимущественно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Оренбургской областях, заявил главный омбудсмен Киргизской Республики Токон Мамытов во время заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека РФ в Казани.



По данным Национального банка Кыргызстана, за 2018 год трудовые мигранты перевели в Кыргызстан около 2,5 млрд долларов США. Более 90 процентов средств составляют поступления из России — 2 млрд 203 млн долларов.



«Основной мотив выезда граждан за пределы нашей республики, конечно, носит экономический характер. Денежные переводы от трудовых мигрантов позволяют их семьям преодолеть экономические проблемы», — отметил Мамытов.

Напомним, ранее в рамках Координационного совета уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что с начала года на территории России прошло 39 протестных акций в защиту трудовых прав граждан.

