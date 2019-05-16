Москалькова в Казани заявила, что в 2019 году в России прошло 39 протестов в защиту трудовых прав

С начала года на территории России прошло 39 протестных акций в защиту трудовых прав граждан. Факт организации подобных митингов говорит о неудовлетворенности населения политикой властей и наличии проблем в сфере трудовых отношений, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на Координационном совете в Казанской ратуше.



За 2018 год, по информации Москальковой, в стране было проведено 229 протестных акций, касающихся сферы трудовых прав.



«Если человек проводит протестную акцию, то это всегда указывает власти на узкое место, на сложность, на которую нужно обратить особое внимание. Это своеобразный индикатор общественных настроений», — подчеркнула омбудсмен.