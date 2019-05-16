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В Балтасинском районе появится новая молочная ферма, стоимость инвестпроекта превышает 400 млн рублей

09:54, 16.05.2019 1
В Балтасинском районе появится новая молочная ферма, стоимость инвестпроекта превышает 400 млн рублей
Фото: ekoniva-apk.ru

В Балтасинском районе Татарстана построят новую молочно-товарную ферму на 1 000 голов крупнорогатого скота. Стоимость инвестиционного проекта — 449,85 млн рублей, из них 337,67 млн рублей — заемные средства, которые были выделены по ставке 5%, сообщает пресс-служба министерства экономики РТ.

Инвестпроект направлен на то, чтобы расширить производственные мощности предприятия «Кызыл Юл».

С начала 2019 года через гарантийный фонд, подведомственный министерству экономики РТ, сельские предприниматели получили поручительств на 19,4 млн рублей. Кроме того, в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства на селе выделили 2 млрд рублей.

ПромышленностьАгропромЭкономикаОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    И кому принадлежит сие предприятие?
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