В Балтасинском районе появится новая молочная ферма, стоимость инвестпроекта превышает 400 млн рублей

В Балтасинском районе Татарстана построят новую молочно-товарную ферму на 1 000 голов крупнорогатого скота. Стоимость инвестиционного проекта — 449,85 млн рублей, из них 337,67 млн рублей — заемные средства, которые были выделены по ставке 5%, сообщает пресс-служба министерства экономики РТ.

Инвестпроект направлен на то, чтобы расширить производственные мощности предприятия «Кызыл Юл».

С начала 2019 года через гарантийный фонд, подведомственный министерству экономики РТ, сельские предприниматели получили поручительств на 19,4 млн рублей. Кроме того, в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства на селе выделили 2 млрд рублей.