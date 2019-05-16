Жители России назвали ежемесячный доход для «нормальной жизни»

Средней российской семье из трех человек ежемесячно необходимо для нормального уровня жизни 78 тысяч рублей. Данные приводит холдинг «Ромир».

Согласно исследованию, 51% опрошенных заявили, что для «нормальной жизни» им понадобится доход в 60—120 тысяч рублей в месяц, 25% респондентов готовы «нормально» прожить при бюджете в 45—60 тысяч рублей, 11% необходим доход свыше 120 тысяч рублей.

Также 10% жителей России назвали сумму в 30—45 тысяч рублей, 2% уверены, что «нормально» можно жить и с семейным доходом в 20—30 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

Отмечается, что запросы россиян приблизились к показателям 2014 года. Тогда цифра равнялась 78,5 тысячи рублей.

В опросе участвовали 1,5 тысячи человек старше 18 лет, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах России.

Напомним, ранее сообщалось, что 86% россиян считают себя частично или полностью счастливыми.