В Стамбуле могут открыть Центр татарской культуры

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках поездки в Турцию встретился с активом татарской общины в Стамбуле.

В частности, председатель общества культуры и взаимопомощи волжско-уральских татар Стамбула («Идел-Урал») Гюльтен Ураллы сообщила, что в Стамбуле планируется открыть Центр татарской культуры. Здесь будут организованы курсы по изучению татарского языка, школа татарского танца, планируется проводить различные научные и культурные мероприятия, передает пресс-служба президента РТ.

Также на встрече осуждались вопросы предоставления гражданства РФ турецким татарам, перспективы создания центра Института Каюма Насыри при университете Мармара, а также возможность упрощения визового режима для граждан Турции.

Напомним, что сегодня Минниханов прибыл с рабочим визитом в Турцию, где он проведет ряд встреч с руководством турецких провинций и представителями местного бизнеса. Кроме того, сегодня торгово-промышленные палаты Татарстана и турецкой провинции Бурса подписали соглашение о сотрудничестве.