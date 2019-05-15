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ФАС назвала рынки в России, которые наиболее подвержены влиянию картелей

20:39, 15.05.2019
ФАС назвала рынки в России, которые наиболее подвержены влиянию картелей
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский сообщил, что самыми подверженными влиянию картелей рынками в стране являются фармацевтика, строительство и дорожное хозяйство.

Ущерб от картельных сговоров для российской экономики можно оценить в сумму порядка 500 млрд рублей в год.

«Ущерб от картелей — его двояко можно оценивать. Почему наказание так сурово — они наносят двойной удар: во-первых, картели — это наше ценовое ограбление, а во-вторых, это стагнация. А когда это картели на торгах, то это еще и грабеж государственных денег», — цитирует Цириковского ТАСС.

Ранее ФАС заявила о необходимости того, чтобы штрафы за картельные сговоры увеличили на несколько миллионов рублей.

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