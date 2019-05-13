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ФАС призывает увеличить штрафы за картельный сговор

14:17, 13.05.2019
ФАС призывает увеличить штрафы за картельный сговор
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба России заявляет о необходимости того, чтобы штрафы за картельные сговоры увеличили на несколько миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Замглавы ФАС Андрей Цариковский заметил, что картели являются одними из самых серьезных нарушений антимонопольного законодательства. Он подчеркнул, что картельный сговор в бюджетной сфере — это двойное нарушение.

Напомним, ранее сообщалось, что ФАС РФ работает над мерами, которые обяжут банки уравнять размер комиссий за межрегиональные переводы денежных средств. Информация размещена на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о переводах, которые осуществляются в рамках одной кредитной организации. Изменения, которые предполагается внести, направлены на обеспечение единства экономического пространства. Предполагается, что закон вступит в силу в июле 2020 года.

ЭкономикаОбществоВласть
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