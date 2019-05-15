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В России появится реестр источников и авторов фейковых новостей

19:09, 15.05.2019
В России появится реестр источников и авторов фейковых новостей
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор собирается создать реестр источников и авторов фейковых новостей. Он будет размещен на сайте ведомства, пишет «РИА Новости».

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, реестр будет публичным.

Напомним, в конце апреля в Архангельске впервые в России завели дело по закону о фейковых новостях. Фигуранткой стала активистка Елена Калинина. Дело было заведено из-за ее поста во «ВКонтакте» о месте проведения антимусорного шествия. По мнению правоохранительных органов, она знала, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, а значит, распространила недостоверную информацию.

Технологии
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