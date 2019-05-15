Братиславский «Слован» может покинуть КХЛ из-за финансовых проблем

«Слован» из Братиславы не имеет средств для участия в чемпионате КХЛ в следующем сезоне. Календарь нового чемпионата верстается в двух вариантах — со словацкой командой и без нее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Братиславский «Слован» на данный момент не имеет денежных средств, необходимых для участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги следующего сезона, хотя вице-президент клуба Юрай Широки-младший ранее сообщал о том, что клуб нашел спонсоров.

— Лига находилась в контакте с клубом по поводу участия клуба в следующем чемпионате КХЛ. Вице-президент клуба Юрай Широки-младший не раз уверял лигу в том, что инвестор будет найден и команда сможет продолжать выступать в КХЛ, но этого не случилось. При этом прежние спонсоры готовы были продолжать финансирование команды, но никак не покрывать долги клуба, возникшие из-за неэффективного менеджмента.

Долги, созданные руководством клуба, являются камнем преткновения также и для новых инвесторов, на сегодняшний день у клуба нет финансов для участия в КХЛ сезона-2019/20. Лига проводит консультации со всеми участниками процесса для решения существующей проблемы. Календарь нового сезона верстается в двух вариантах — со «Слованом» и без, пояснили в пресс-службе КХЛ.



Отметим, что в прошедшем сезоне «Слован» стал худшей командой лиги. Команда из Братиславы выступает в КХЛ с 2012 года и лишь дважды выходила в плей-офф (2012/13, 2015/16).

