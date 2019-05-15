В начале лета «ВКонтакте» запустит первые версии городских лент в Казани и Нижнем Новгороде

«ВКонтакте» анонсировала запуск городских лент новостей, в них станут попадать тематические и событийные материалы, актуальные для региона, в котором живет пользователь, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко заявил, что в начале лета произойдет запуск первой версии городских лент в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. На протяжении последующих нескольких недель ленты будут обновлять, корректировать, улучшать. Ожидается, что осенью это будет совсем другой продукт.

Напомним, ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск четырех жителей Татарстана ко «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред от передачи персональных данных полиции.

