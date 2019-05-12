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В Муслюмово рабочий погиб во время сварки цистерны

18:25, 12.05.2019
В Муслюмово рабочий погиб во время сварки цистерны
Фото: pixabay.com

Сегодня в 15.34 поступило сообщение о взрыве в Муслюмово, сообщает МЧС РТ.

На месте было установлено, что во время сварки цистерны, находившейся на кузове КАМАЗа, произошел взрыв без последующего горения. В результате происшествия погиб 29-летний сварщик. Пострадал водитель КАМАЗа, он направлен в Муслюмовскую ЦРБ с термическими ожогами. Причина происшествия устанавливается.

Происшествия Татарстан
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