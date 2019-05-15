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Филиал Зеленодольской ЦРБ в Васильево отремонтируют за 108 млн рублей

09:43, 15.05.2019
Филиал Зеленодольской ЦРБ в Васильево отремонтируют за 108 млн рублей
Фото: pixabay.com

ГИСУ РТ разместило заявку на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по капитальному ремонту зданий Васильевской районной больницы, которая является филиалом Зеленодольской ЦРБ. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Дата окончания подачи заявок — 30 мая. Максимальная цена контракта — 108 млн 780 тысяч 620 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Работы, согласно контракту, который будет заключен, должны быть выполнены до 1 апреля 2020 года.

ЭкономикаБюджетОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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